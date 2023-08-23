«Нервозность и бессонница»: чем опасно похудение с помощью кофе

Шведские ученые в статье для журнала BMJ Medicine предложили новый способ избавления от лишнего веса с помощью кофе. Диетолог и член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова не поддержала идею, заявив, что данный метод принесет больше вреда, чем пользы.

Эксперт считает, что с медицинской точки зрения употребление кофе в действительности может влиять на метаболизм и приводить к потере килограммов. Однако влияние напитка в данном случае незначительно, а вот проблем он может вызвать довольно много.

«Употребление кофеина в больших количествах может вызывать нервозность, бессонницу, ускоренное сердцебиение и повышенное артериальное давление. Кроме того, при попытках похудеть таким образом нужно учитывать содержание калорий. Особенно, если добавлять сливки, сахар и другие ингредиенты, которые могут компенсировать сжигание жиров», — предостерегла эксперт.

При поиске оптимальных вариантов похудения, считает Кондаурова, обязательно надо консультироваться с терапевтом и диетологом. Даже если речь идет об использовании кофе, лучше получить индивидуальные рекомендации с учетом особенностей конкретного организма.

«Кофе вполне можно комбинировать с различными диетами и упражнениями. Однако помимо него стоит рассмотреть и другие варианты снижения веса: сбалансированное питание, контроль порций, физическую активность, достаточный отдых и хороший сон. Для получения точных рекомендаций обязательно обратитесь к врачу», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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