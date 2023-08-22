«Необходимо провести испытания»: диетолог предостерегла россиян от лечебного питания
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Российские ученые разработали собственную импортозамещающую технологию лечебного питания (энтеральных смесей). Как сообщает пресс-служба СГМУ им. В.И. Разумовского, эта технология может быть применима для тяжелобольных пациентов после операций на желудочно-кишечном тракте.
Диетолог-психолог Анастасия Кондаурова подчеркнула, что это действительно значимое достижение российских ученых.
«Это большая помощь пациентам после операций на ЖКТ, с ослабленным иммунитетом, при ожогах, с инфекциями и так далее, пациентам с ограниченной возможностью глотания, из-за которой они не могут употреблять твердую пищу, пациентам с редкими нарушениями пищеварения», — рассказала Кондаурова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
А вот людей со здоровым ЖКТ диетолог предостерегла от такого типа питания.
«Людям со здоровым ЖКТ не требуется пить энтеральные смеси, они могут получать необходимые вещества из обычной твердой пищи. Лучше придерживаться сбалансированной диеты, в которой есть все необходимые микро-и макроэлементы, чтобы поддерживать здоровье ЖКТ и общее состояние в норме», — уверена специалист.
По ее словам, решение о применении энтеральных смесей должно быть принято врачом, исходя из потребностей пациента.
«Конечно, технология имеет большой потенциал, но необходимо провести клинические испытания для установления эффективности и безопасности этого питания. Также людям, которые хотели свое питание полностью заменить на смеси якобы для решения проблем с ЖКТ или снижения веса, стоит помнить, что чем меньше мы перерабатываем пищу, тем больше в ней остается полезных веществ», — подытожила Кондаурова.
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