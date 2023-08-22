«Необходимо провести испытания»: диетолог предостерегла россиян от лечебного питания

«Конечно, технология имеет большой потенциал, но необходимо провести клинические испытания для установления эффективности и безопасности этого питания. Также людям, которые хотели свое питание полностью заменить на смеси якобы для решения проблем с ЖКТ или снижения веса, стоит помнить, что чем меньше мы перерабатываем пищу, тем больше в ней остается полезных веществ», — подытожила Кондаурова.