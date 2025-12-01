«Несгораемый трофей». Житель Китая 35 лет проходил с зажигалкой в желудке

В китайском городе Чэнду медики провели уникальную операцию по извлечению пластиковой зажигалки из желудка пациента, где та пробыла около 35 лет.

Поводом для визита в клинику в октябре стали постоянные боли и вздутие. В ходе обследования врачи обнаружили неожиданную находку — черный прямоугольный предмет, оказавшийся зажигалкой.

Как выяснилось, инцидент произошел еще в начале 1990-х во время спора с другом, в пылу которого мужчина проглотил предмет. Все последующие годы он не придавал этому серьезного значения, списывая редкие боли на другие недомогания и веря, что желудочный сок со временем растворит зажигалку.

Извлечение артефакта потребовало от врачей смекалки. Первая попытка удалить его щипцами провалилась из-за скользкой поверхности. Тогда медики нашли нестандартное решение: с помощью инструмента они натянули на зажигалку презерватив, что позволило надежно ее зафиксировать и успешно извлечь всего за 20 минут.

Врачи подчеркивают, что пациенту невероятно повезло: зажигалка оставалась герметичной все эти годы. В случае утечки газа могла произойти перфорация желудка, что привело бы к тяжелейшим последствиям.

Ранее сообщалось о том, что челябинские хирурги прооперировали мальчика, проглотившего силиконовый глаз от игрушки.