«Несгораемый трофей». Житель Китая 35 лет проходил с зажигалкой в желудке
В китайском городе Чэнду медики провели уникальную операцию по извлечению пластиковой зажигалки из желудка пациента, где та пробыла около 35 лет.
Поводом для визита в клинику в октябре стали постоянные боли и вздутие. В ходе обследования врачи обнаружили неожиданную находку — черный прямоугольный предмет, оказавшийся зажигалкой.
Как выяснилось, инцидент произошел еще в начале 1990-х во время спора с другом, в пылу которого мужчина проглотил предмет. Все последующие годы он не придавал этому серьезного значения, списывая редкие боли на другие недомогания и веря, что желудочный сок со временем растворит зажигалку.
Извлечение артефакта потребовало от врачей смекалки. Первая попытка удалить его щипцами провалилась из-за скользкой поверхности. Тогда медики нашли нестандартное решение: с помощью инструмента они натянули на зажигалку презерватив, что позволило надежно ее зафиксировать и успешно извлечь всего за 20 минут.
Врачи подчеркивают, что пациенту невероятно повезло: зажигалка оставалась герметичной все эти годы. В случае утечки газа могла произойти перфорация желудка, что привело бы к тяжелейшим последствиям.
