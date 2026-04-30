«Нет даже на карте»: жительница Тюмени вторую весну штурмует электронную запись к врачу

Тюменка столкнулась с тем, что записаться на прием к терапевту в городскую поликлинику № 5 на улице Вьюжной превратилось в нерешаемый квест. По ее словам, она перепробовала все доступные цифровые площадки: региональный портал MAX, сервис «Телемед» и федеральные «Госуслуги», однако ни одна из систем не выдала свободного слота.

Как рассказала женщина редакции 72.RU, с марта ей удалось попасть к врачу лишь однажды. Больше никаких окон для записи она не видит. При этом на портале «Госуслуги» ее поликлиника вообще не отображается на карте, что вызывает у тюменки особое раздражение. Она подчеркнула, что вопросы к системе записи копились давно, а теперь ситуация дошла до критической точки — попасть даже к терапевту стало невозможно.

С аналогичной трудностью столкнулась и другая пациентка. В ОКБ № 2 на Мельникайте ближайшая доступная запись к терапевтам открыта лишь с 14 мая.

Что ответили чиновники

В департаменте здравоохранения Тюменской области в ответ на запрос журналистов заверили, что никаких системных сложностей нет. По данным ведомства, слоты к терапевтам, в том числе в поликлинике № 5, появляются ежедневно и на всех платформах одновременно. Средний срок ожидания планового приема в этом учреждении составляет не больше одного дня.

Чиновники пояснили, что поликлиника насчитывает 11 филиалов, и когда на одного терапевта приходится пиковая нагрузка, пациентам могут предложить запись к специалисту в соседнем подразделении. Кроме того, в ведомстве напомнили, что люди с острыми состояниями могут идти в кабинет неотложной помощи или вызывать бригаду, а пациентов с симптомами ОРВИ обязаны принять в фильтре в порядке живой очереди.

Всем, кто испытывает проблемы с записью, в департаменте порекомендовали связываться с горячей линией для индивидуального решения вопроса.

Стоит отметить, что проблемы с доступностью медицинской помощи в Тюмени возникали и раньше. В прошлом году горожане массово жаловались на невозможность пройти рентгенологические исследования с контрастом. Тогда, по данным источников 72.RU, причиной стал дефицит необходимого препарата — сульфата бария.