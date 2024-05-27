Неудачно упала с качель: Мытищинские врачи прооперировали девочку с переломом руки

В Мытищинскую больницу поступила двенадцатилетняя девочка с жалобами на сильную боль и отечность левой руки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенная диагностика выявила у пациентки оскольчатый характер перелома перелом, вызвавший неврологические нарушения в виде нарушения чувствительности кисти. Выяснилось, что ранее она упала с качелей на детской площадке.

Специалисты отмечают, что оскольчатые переломы у детей встречаются редко и в связи миниатюрностью костей и близостью нервных пучков осложняются. Оперативное вмешательство требует от хирурга поистине ювелирного мастерства.

Травматолог-ортопед детского травматологического отделения Василий Першин рассказал, что было принято решение делать классическую операцию, ведь малоинвазивная методика была неприменима, учитывая многооскольчатый характер и локализацию перелома. Так, специалисты полностью собрали нижний и верхний фрагменты плеча, восстановили ось конечности, зафиксировали винтами отломки кости, устранили смещение отломков — в результате неврологическая симптоматика регрессировала.

Примечательно, что на данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана. После реабилитационного периода она сможет вернуться к привычной жизни.