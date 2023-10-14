«Неудовлетворенные потребности»: выяснилось, о каких психологических проблемах говорит пристрастие к сладкому

Несмотря на популярность здорового питания, многие из нас по-прежнему не спешат отказываться от фастфуда и сладостей. Эти продукты не только радуют своим вкусом, но и буквально делают нас счастливее за счет выработки дофамина.

Но иногда в погоне за сиюминутными удовольствием и ощущением счастья люди начинают злоупотреблять любимыми продуктами. Психолог и гештальт-терапевт Мария Квартальнова рассказала о психологических проблемах, при которых появляется интерес к жирной пище и сладостям.

«Тяга к жирной, сладкой пище могут указывать на неудовлетворенные потребности. Тяжелая пища дает чувство насыщения и спокойствия, а сладкое — создает состояние радости и безопасности, заглушает тревогу», — пояснила Квартальнова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом эффект от таких продуктов оказывается краткосрочным. А вред от жирного и сладкого вскоре возвращает нас к озлобленному, раздраженному и подавленному состоянию.

«Еда не способна насытить эмоциональный голод. Возникает желание съесть очередной кусок торта: задумайтесь, почему? Отслеживайте эмоции, которые испытываете в моменте, и определите потребность, которая возникла здесь и сейчас», — посоветовала собеседница.

По словам психолога, желание дистанцироваться от проблем связано с разными жизненными ситуациями. Это могут быть недостаточная самореализация, нехватка заботы и любви. Часто люди сами понимают причину своей тяги к вредной пище, но не хотят с ней работать.

«В то же время такие пищевые пристрастия могут быть вызваны недостатком микроэлементов или физиологическими проблемами. Если у вас есть проблемы с вредной едой, следует также обратиться к терапевту и эндокринологу», — заключила Квартальнова.

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