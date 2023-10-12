«Ограничивать себя в фастфуде не стоит»: выяснилось, как правильно отказаться от сладкого

Диетологи Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон посоветовали чаще есть жирную пищу людям, которые хотят побороть сахарную зависимость. По их словам, жир — это очень насыщающее питательное вещество. Об этом сообщило известное американское издание.

Диетолог и фитнес-тренер Виктория Третьяк рассмотрела предложение зарубежных коллег и рассказала, в каких случаях жирная пища будет полезна, а в каких — наоборот вредна.

«Человек может быть восприимчив к сладкому, ведь вкусная еда стимулирует рецепторы дофамина. После употребления сладкого удовольствия становится больше, хочется испытывать его чаще, а при отказе человек испытывает стресс», — пояснила Третьяк в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, отказываться от сладкого нужно постепенно. Жирная пища действительно может помочь, но нужно выбирать пищу, насыщенную правильными жирами.

«Это деление условное. К правильным относят жиры, которые содержатся в рыбе, орехах, молоке и авокадо. А вот майонез, кетчуп, чебуреки и печенье содержат «плохие» жиры, так называемые трансжиры», — отметила собеседница.

Основная особенность трансжиров — усиление вкуса. Пища, содержащая трансжиры, всегда кажется нам очень вкусной.

«Отказываться от сладкого с помощью таких жиров неправильно. Но и полностью ограничивать себя в каком-нибудь фастфуде не стоит. Ваш рацион должен состоять на 80% из здоровой пищи и на 20% из вредной», — заключила Третьяк.

По мнению эксперта, такой баланс поможет отказаться от сладкого постепенно, и организму будет легче перестроиться на новый режим.

Ранее мы писали о том, почему вредно пить чай и кофе с сахаром.