Неверное применение угрожает жизни: вирусолог раскрыл свойства новой вакцины от COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от ковида «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Препарат имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности. Об этом сообщил ТАСС.

Вирусолог Сергей Вострухов рассказал об изменениях в вакцине и пояснил, стоит ли сделать новую прививку.

«Обновление состава вакцины может быть связано как с усовершенствованием технологии производства, так и с изменением аденовирусного вектора, на основе которого производится вакцина», — отметил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист подчеркнул, что изменения направлены на улучшение действия вакцины. Он напомнил, что разработка новой версии препарата велась уже в октябре этого года.

«Старый вариант вакцины, по словам разработчика, практически утратил защитные свойства. Принимать решение о вакцинации обновленным вариантом «Спутника Лайт» следует после официальных сообщений и рекомендаций специалистов», — подчеркнул биотехнолог.

Собеседник предупредил, что согласно документам, в которых содержатся сведения о новой вакцине, для ее применения требуются специальные знания. Неверное применение угрожает жизни и здоровью.

«Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится исключительно в лечебных учреждениях и под контролем врачей после оценки общего состояния здоровья и противопоказаний к иммунопрофилактике», — заключил Вострухов.

Ранее мы раскрыли другие подробности обновления состава вакцины.