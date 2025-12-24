«Невидимая угроза». Главный фтизиатр региона назвала главный симптом туберкулеза

Главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова в беседе с РИА Новости назвала ключевой симптом, который может указывать на развитие туберкулеза. По ее словам, им является длительный сухой кашель, не проходящий более двух-трех недель, особенно если он не связан с эпизодом простудного заболевания.

Специалист обратила внимание на коварство болезни. Туберкулез, отметила она, только в развернутых стадиях дает какую-то яркую симптоматику, до этого он практически протекает бессимптомно. Именно поэтому затяжной, сухой или со скудной мокротой кашель должен стать абсолютным поводом для визита к врачу и обследования.

Эксперт также перечислила другие тревожные признаки, которые могут сопровождать основную симптоматику или проявляться самостоятельно: немотивированная слабость, повышенная утомляемость, снижение веса без видимых причин, длительный субфебрилитет (незначительное повышение температуры) и чрезмерная потливость. При их обнаружении также рекомендуется обратиться за медицинской консультацией.

В качестве главной профилактической меры Анна Пятибратова напомнила о важности ежегодного прохождения флюорографического обследования, которое позволяет выявить изменения в легких на ранних, бессимптомных стадиях.

