«Невидимая угроза в каждом доме». Ученый сравнил вред от светодиодных ламп с асбестом

Профессор Глен Джеффри, ведущий нейробиолог из Университетского колледжа Лондона, выступил с резким предупреждением, приравняв потенциальный вред от светодиодного освещения к рискам, которые когда-то нес асбест.

По его мнению, широкое распространение LED-технологии создает масштабную, но пока недооцененную угрозу для здоровья.

Ключевая проблема, которую выделяет ученый, кроется в спектральном составе светодиодного света. В отличие от естественного красного света на восходе или закате, который, согласно исследованиям, благотворно влияет на метаболизм и функции организма, LED-лампы излучают интенсивный коротковолновый синий свет.

Этот искусственный синий свет, утверждает Джеффри, оказывает разрушительное воздействие на фундаментальный уровень работы нашего тела — на митохондрии. Эти микроскопические «энергетические станции» клеток отвечают не только за выработку энергии, но и за процессы восстановления и жизнеспособности всего организма.

Свои выводы профессор подкрепляет результатами экспериментов на лабораторных мышах. Наблюдения показали, что под длительным воздействием света, аналогичного LED-излучению, у животных происходило прогрессирующее угнетение функции митохондрий. Их активность падала, чувствительность снижалась, а целостность клеточных мембран нарушалась. В переводе на язык человеческого самочувствия это означает повышенную утомляемость, хронические головные боли, сильное напряжение глаз и общее снижение резистентности организма.

Таким образом, по версии нейробиолога, мы имеем дело не с мелким неудобством, а с системной проблемой. Она влияет на самое сердце нашей клеточной активности, что в долгосрочной перспективе может привести к серьезным последствиям для общественного здоровья, сравнимым с воздействием известных канцерогенов прошлого.

