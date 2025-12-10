«Невидимая угроза». В России распространяется гонконгский грипп: кого он поражает в первую очередь?

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с корреспондентом НСН обратил внимание на повышенные риски, связанные с циркулирующим в стране штаммом гонконгского гриппа.

Специалист указал, что наибольшую угрозу этот вирус представляет для лиц старшего поколения, а также для людей, имеющих в анамнезе хронические патологии. Для этих категорий пациентов, по мнению Мясникова, заболевание может протекать значительно тяжелее и вызывать больше осложнений по сравнению с другими разновидностями гриппа.

Медик отметил, что самостоятельная диагностика именно этого штамма крайне затруднительна для обычного человека, поскольку его клиническая картина — высокая температура, ломота, кашель — практически не отличается от симптомов сезонного гриппа. В связи с этим ключевым средством эффективной профилактики врач назвал своевременную вакцинацию, которая способна создать иммунную защиту и предотвратить заражение или смягчить течение болезни.

