Невидимые враги в стакане: почему энтерококки в воде опаснее, чем кажется

Покупая бутылку воды или набирая ее из-под крана, мы редко задумываемся о том, что внутри могут скрываться опасные микроорганизмы. Система контроля качества обычно отсеивает угрозу, но один из самых неприятных «гостей» — энтерококки — заслуживает особого внимания.

Эти бактерии отличаются завидной живучестью. Идеальная температура для их роста — 35–37 градусов, однако они способны выживать и в более холодной, и в более теплой среде, не погибают при высыхании и даже под прямыми солнечными лучами.

Попадая в питьевую воду, энтерококки могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Среди наиболее частых последствий — инфекции мочевыводящих путей, бактериемия (присутствие бактерий в крови), эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца) и другие заболевания.

Естественная среда обитания этих микроорганизмов — кишечник человека и животных. В воду они чаще всего попадают вместе с фекальными массами. Риск заражения значительно возрастает при авариях в системе жилищно-коммунального хозяйства, использовании старых канализационных труб или нарушениях при сбросе сточных вод. Не последнюю роль играют и расположенные поблизости фермы, пастбища, а также общая экологическая обстановка в регионе.

В Центре гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе пояснили, что из-за способности энтерококков выживать в различных условиях и даже размножаться в соленой среде их обнаружение в воде требует незамедлительного принятия мер по дезинфекции и очистке.

Специалисты призвали жителей Ямала внимательно следить за тем, чтобы питьевая вода соответствовала установленным санитарным нормам. Проверить ее качество можно в аккредитованных лабораториях Салехарда, Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Губкинского.