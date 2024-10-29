Невролог Аникина назвала способы избавления от «компьютерной шеи»

В современном мире человек много времени проводит за компьютером или в смартфоне, на фоне чего у многих появляется так называемый синдром «компьютерной шеи», то есть она затекает, мышцы «деревенеют». Врач-невролог Марина Аникина пояснила, с чем связан данный синдром. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, при росте угла наклона увеличивается и вес головы для шеи. При таком положении тела мышцы испытывают большую нагрузку и не могут нормально расслабляться.

Медик добавила, что помочь шее расслабиться могут простые упражнения, которые направлены на выпрямление грудного отдела: упражнение на разгибание спины, «лодочка», гиперэкстензия.

По ее мнению, все же качание пресса при этом синдроме вредно.

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