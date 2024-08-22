Врач Бузунов рассказал, как пережить сутки без сна на работе

Врач-сомнолог и заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как не уснуть на ходу и продолжать выполнять дела после бессонной ночи. Он также объяснил, как помочь своему организму пережить сложный день.

Роман Бузунов посоветовал после ночи без сна применять более яркое освещение, чаще выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Дома или в офисе нужно обязательно открыть окна и как следует проветрить комнату. Перед началом трудового дня нужно умыться, сделать гимнастику и хорошо позавтракать.

Не лишним будет следовать обычным привычкам. Например, врач рекомендует выпить кофе, если есть такое желание по утрам. Однако повышать дозу кофеина специалист не рекомендует, так как это лишь усилит стресс и недосып.

Хорошо от сонливости помогает вода и легкая пища. В случае, если в течение дня невыносимо клонит в сон, нужно сделать зарядку. Подойдут прыжки, махи руками, простая прогулка по кабинету или комнате.

По словам Бузунова, могут помочь также творчество и новые несложные задачи, которые увлекут мозг.

Не рекомендуется садиться за руль после бессонной ночи. Однако если такой возможности нет, важно не торопиться и включить погромче любимую музыку.

Специалисты не советуют устраивать себе бессонные ночи часто. Для здоровья важно соблюдать нормальный режим сна и питания. В случае проблем с засыпанием желательно обращаться к сомнологу и терапевту.

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