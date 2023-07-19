Невролог Баринов рассказал о возможностях водить автомобиль после инсульта

По словам врача-невролога Алексея Баринова, нарушение мозгового кровообращения способствует развитию серьезных изменений в организме перенесшего инсульт человека. Однако ездить за рулем автомобиля все-таки возможно, но только после грамотной терапии и реабилитации. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, для автолюбителей машина после перенесенного инсульта является отличным тренажером для восстановления двигательных навыков.

Медик рекомендует для начала просто посидеть за рулем, понажимать кнопки и педали, а вернуться к вождению можно только после разрешения врача, поскольку у многих перенесших единственный инсульт когнитивные функции, как правило, остаются прежними.

Он подчеркнул, что стоит помнить о том, что перенесшие мозговой удар пациенты всегда находятся в группе риска, поэтому для них очень важна вторичная профилактика инсульта.