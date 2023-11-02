Невролог Чудинская раскрыла главные признаки инсульта
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Любое нарушение мозгового кровообращения может стать причиной развития инсульта. Врач-невролог Галина Чудинская рассказала о главных признаках инсульта и лицах, которые подвержены более высокому риску его возникновения. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По ее словам, прежде всего повышенный риск развития инсульта имеют мужчины, поскольку инсульт чаще всего является итогом неконтролируемой гипертонии или атеросклероза кровеносных сосудов головного мозга, а также редких медосмотров.
Медик уточнила, что общими признаками инсульта являются асимметрия лица, невнятная речь, неустойчивость при ходьбе.
По ее мнению, при наблюдении любого из вышеперечисленных признаков необходима срочная госпитализация.