Невролог Чудинская раскрыла главные признаки инсульта

Любое нарушение мозгового кровообращения может стать причиной развития инсульта. Врач-невролог Галина Чудинская рассказала о главных признаках инсульта и лицах, которые подвержены более высокому риску его возникновения. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, прежде всего повышенный риск развития инсульта имеют мужчины, поскольку инсульт чаще всего является итогом неконтролируемой гипертонии или атеросклероза кровеносных сосудов головного мозга, а также редких медосмотров.

Медик уточнила, что общими признаками инсульта являются асимметрия лица, невнятная речь, неустойчивость при ходьбе.

По ее мнению, при наблюдении любого из вышеперечисленных признаков необходима срочная госпитализация.