Невролог Данилевская перечислила способы борьбы с тревожностью

Тревога является отрицательной эмоцией, которая возникает в ситуациях неясной опасности и проявляющаяся в ожидании неблагополучного развития событий. Врач-невролог Галина Данилевская назвала методы борьбы с тревожностью. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, симптомами тревоги могут быть боль в сердце, тахикардия, тошнота, головная боль, головокружение, учащенное мочеиспускание.

Медик отметила, что ля избавления от данного состояния следует не бояться делать выбор, планировать день, отказаться от вредных привычек, увеличить объем физической активности, соблюдать гигиену сна.

По ее мнению, если тревожность нарушает образ жизни, то следует обратиться к врачу-неврологу.