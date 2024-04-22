Невролог Демьяновская спрогнозировала вероятность восстановления речи певца Носкова

По словам врача-невролога Екатерины Демьяновской, у многих пациентов после инсульта появляются проблемы с речью, как у знаменитого певца Николая Носкова. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что примерно в трети случаев инсульт оказывается смертельным. При условии, что человека удалось спасти, ему требуется длительное восстановление, а последствия бывают необратимыми и зависят от того, какая зона мозга во время инсульта пострадала больше всего. Проблемы с речью возникают, если инсульт затронул левое полушарие.

По мнению медика, возвращение утраченных функций зависит от того, насколько сильно пострадал мозг и как скоро была оказана помощь. Смысл реабилитации после инсульта как раз и направлен на то, чтобы привести в чувство выжившие клетки мозга. При этом чаще всего в течение первого года удается добиться максимальных результатов. После этого последствия становятся стойкими, поэтому вернуть речь можно лишь путем напряженной и регулярной работы с логопедами и нейропсихологами.

Напомним, что семь лет зад певец Николай Носков перенес инсульт, после которого он мог передвигаться только с костылем и выступать на концертах в инвалидном кресле.