Невролог Фролова перечислила заболевания, симптомами которых являются покалывания в пальцах

Практически каждому человеку знакомы физиологические причины покалываний в пальцах. По словам врача-невролога Анастасии Фроловой, сначала данные ощущения напоминают мурашки. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что нередко это возникает, когда человек долго лежал, опираясь на руку, и обнаружил, что она потеряла чувствительность, из-за поджатия нерва.

По мнению медика, если это ощущение продолжается долгое время, то это является туннельным синдромом, который характерен для пианистов или тех, кто много печатает.

Она отметила, что бывает состояние, называемое синдромом Рейно, когда покалывание появляется периодически в ответ на низкую температуру или волнение. В таком случае необходимы обследования для оценки проводимости по нерву и последующего установления уровня поражения.