Невролог Гаджиева пояснила опасность применения но-шпы и ноотропов при мигрени

По словам врача-невролога Марины Гаджиевой, мигрень является довольно распространенной и частой первичной головной болью, однако вокруг данной болезни до сих пор ходят различные мифы, что приводит к ошибочным диагнозам. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, принимать спазмалгон и но-шпу при мигрени бесполезно, поскольку это сложный биохимический и физиологический процесс, и со спазмом он никак не связан. Также не стоит лечить мигрень сосудистыми препаратами и ноотропами.

По мнению медика, нельзя также терпеть головную боль до последнего и только потом пить таблетку. Обезболивающий препарат следует принимать в самом начале головной боли, пока не наросла вся картина.

Она добавила, что профилактическая терапия мигрени длится от полугода до года и более, даже в случае снижения числа приступов. Также следует помнить, что микроскопические дозы препаратов при мигрени не дают эффекта.