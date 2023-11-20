Невролог Гизатуллин перечислил вызывающие приступ мигрени продукты
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По словам врача-невролога Рината Гизатуллина, мигрень – это стойкая пульсирующая головная боль с одной стороны, которая может длиться от нескольких часов до трех суток и сопровождаться тошнотой и рвотой, ознобом, учащенным сердцебиением, бессонницей и прочим. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что появлению мигрени способствуют гормональные изменения, эмоциональные перегрузки, нарушение сна, голод, перемена погоды, употребление алкогольных напитков, а также бананов, цитрусовых, шоколада, жирных сыров.
По мнению медика, для предотвращения заболевания следует вовремя ложиться спать, совершать прогулки на свежем воздухе, иметь правильный рацион питания.
Он отметил, что полностью избавиться от хронической мигрени нельзя.