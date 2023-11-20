Невролог Гизатуллин перечислил вызывающие приступ мигрени продукты

По словам врача-невролога Рината Гизатуллина, мигрень – это стойкая пульсирующая головная боль с одной стороны, которая может длиться от нескольких часов до трех суток и сопровождаться тошнотой и рвотой, ознобом, учащенным сердцебиением, бессонницей и прочим. Об этом сообщает Life.ru.