Невролог Хорошев пояснил опасность мытья куриного мяса

Многие люди задаются вопросом, стоит ли мыть куриное мясо перед приготовлением. По словам врача-невролога Павла Хорошева, промывание куриного мяса в кухонной раковине может привести к развитию язв и гастрита у человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что почти в 100% случаев в возникновении гастрита, язвы двенадцатиперстной кишки или язвы желудка виноват хеликобактер пилори, которым как раз почти 100% куриного мяса обсеменено. Таким образом, маленькие капли воды, отскакивая от поверхности мяса, разносят бактерии по всей округе. В случае если курицу действительно необходимо подержать под проточной водой. Тем не менее желательно курятину не мыть вообще.

По мнению медика, помимо этого, для курицы необходимы отдельная разделочная доска и отдельный мясной нож, которые должны весьма хорошо промываться, желательно в посудомоечной машине.

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