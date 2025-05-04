Терапевт Чернышова назвала категории людей, которым запрещено употреблять в пищу шашлык

В майские праздники ключевым блюдом любого застолья становится шашлык, тем не менее далеко не всем людям разрешено есть его в больших объемах. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, при каких заболеваниях употребление этого блюда в пищу противопоказано. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, шашлыком является обычное мясо в маринаде и специях, которое приготовлено на огне, в связи с чем здоровому человеку подобная пища не принесет вреда, однако есть те, кому не рекомендовано его употреблять в пищу. К указанной категории относятся люди с обострениями ЖКТ, среди которых гастрит, язва, колит, поскольку жареное мясо сильно раздражает стенки желудка, что еще больше усугубляет состояние.

Медик добавила, что также не следует употреблять в пищу шашлык при воспалении желчного пузыря и поджелудочной железы.

По ее мнению, людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, следует заменить шашлык более щадящими видами пищи: отварным и тушеным мясом, котлетами, тефтелями. Кроме того, важно не переедать жареное мясо и не совмещать его с алкогольными напитками, поскольку указанное сочетание наиболее часто провоцирует проблемы с желудком.

Ранее была подсчитана средняя стоимость шашлыка в 2025 году.