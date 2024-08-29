Невролог Хорошев пояснил причины долголетия ученых в России

Удмуртские ученые сделали революционный прорыв в борьбе со старением, создав антивозрастной корм для кошек, который оказывает положительное влияние на клетки организма питомцев и замедляет процессы старения. По словам врача-невролога Николая Хорошева, если бы эликсир продления жизни бы был найден, то он бы работал не только на кошках. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, причина старения заключается в различных дефектах, химических и физических феноменах, воздействующих на аппарат ДНК и РНК в виде атак радиации, алкоголя и прочих негативных факторов, а также воздействие вирусов.

Медик добавил, что большую роль в долгой жизни играют теломеры— механизмы, защищающие наш резервный аппарат. Так, дольше всех в мире живут ученые, которые поглощены своей работой, им не приходится заедать или запивать свою жалкую жизнь чем-то токсичным, они понимают, что их жизнь ценна, и они занимаются чем-то важным, а также работают в комфортных условиях, а их теломеры дают возможность им жить очень много и эффективно.

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