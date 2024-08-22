Медик Полякова рассказала, какой будет отечественная вакцина от старения

Ученые научно-технологического университета «Сириус» начали разработки вакцины от старения, целью которых является поиск универсального способа, позволяющего оказывать влияние на клетки, которые отвечают за старение. По словам специалиста по биохакингу и превентивной медицине Ольги Поляковой, данная вакцина на сегодняшний день находится пока в стадии разработки и не была опробирована. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Она отметила, что время от исследований до реализации конечного продукта может занимать более двух лет.

По мнению медика, планируется, что данный препарат станет действовать на корень возникновения иммунной проблемы у пожилых людей. Однако генетика долголетия по-прежнему остается загадкой.

Ранее вирусолог Елена Малинникова пояснила причины невозможности возникновения пандемии оспы обезьян.