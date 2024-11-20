Невролог Мирошник перечислила выдающие развитие рассеянного склероза симптомы

Рассеянный склероз является заболеванием, при котором иммунная система атакует нервную, нарушая ее функции. Это проявляется через различные симптомы: хроническую усталость, слабость, проблемы с координацией и зрением. Врач-невролог Елена Мирошник рассказала о данном заболевании, его симптомах и лечении. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, у каждого человека эта болезнь протекает по-разному и с различным набором симптомов, это свидетельствует о важности ранней диагностики.

Медик пояснила, что при этом существуют общие проявления, на которые следует обратить внимание: хроническая усталость, нарушения координации и равновесия, мышечная слабость и спазмы, проблемы со зрением, онемение и покалывание, когнитивные проблемы, эмоциональные изменения.

По ее мнению, также рассеянный склероз является не единым заболеванием, а рядом вариантов его течения, каждый из которых требует индивидуального подхода в лечении и поддержке. При этом современные способы лечения позволяют замедлить прогрессирование заболевания, контролировать симптомы и сохранить качество жизни.

Ранее также невролог Гайфутдинов заявил, что ухудшение зрения может быть началом рассеянного склероза.