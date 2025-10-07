Невролог назвал эффективные позы для облегчения боли в спине

Снизить дискомфорт при болях в спине помогают определенные положения тела, способствующие расслаблению поясничного отдела. Об этом сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

Специалист уточнил, что болевые ощущения в спине часто связаны с неврологическими нарушениями. Для облегчения состояния он рекомендует две основные позы: лежа на боку с помещенной между коленями подушкой либо на спине с валиком, расположенным под коленями.

Эти положения способствуют физиологическому расслаблению мышц поясницы и могут временно уменьшать интенсивность болевого синдрома. Методика особенно актуальна для людей, испытывающих регулярный дискомфорт в спине.

