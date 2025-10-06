Россиянам назвали пользу одного непопулярного продукта

Тыквенные семечки по праву можно считать суперфудом благодаря уникальному составу питательных веществ. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила врач-диетолог Елена Устинова.

Регулярное включение семечек в рацион способствует укреплению нервной системы, улучшению состояния костной ткани и нормализации работы почек.

По словам специалиста, семена тыквы содержат значительное количество магния, фосфора, кобальта, марганца, меди, хрома и цинка. Высокая концентрация цинка делает этот продукт природным стимулятором половой функции.

Кроме того, семечки традиционно используются как натуральное средство против паразитов. Также врач отметила наличие в продукте одного важного для организма элемента.

«В одной горсти тыквенных семечек (примерно 60 г) содержится суточная норма магния. Стоит отметить, что такое высокое содержание этого минерала встречается лишь в немногих продуктах», — сказала Устинова.

Пищевая ценность тыквенных семечек сопоставима с орехами — около 550 килокалорий на 100 г продукта. Они содержат полезные жиры, растительный белок и незначительное количество углеводов.

Специалист порекомендовала ограничивать разовую порцию 50 г из-за высокой калорийности. Для максимального сохранения полезных качеств нужно выбирать неочищенные семечки и избегать покупки развесного продукта.

Несмотря на благотворное влияние на печень и желчный пузырь, лицам с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом перед регулярным употреблением семян тыквы.

Ранее диетолог Мария Волынкина назвала категории людей, кому противопоказан кофе с молоком.