Россиянам назвали пользу одного непопулярного продукта
Врач Устинова: тыквенные семечки сочетают в себе целый комплекс полезных свойств
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
Тыквенные семечки по праву можно считать суперфудом благодаря уникальному составу питательных веществ. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила врач-диетолог Елена Устинова.
Регулярное включение семечек в рацион способствует укреплению нервной системы, улучшению состояния костной ткани и нормализации работы почек.
По словам специалиста, семена тыквы содержат значительное количество магния, фосфора, кобальта, марганца, меди, хрома и цинка. Высокая концентрация цинка делает этот продукт природным стимулятором половой функции.
Кроме того, семечки традиционно используются как натуральное средство против паразитов. Также врач отметила наличие в продукте одного важного для организма элемента.
«В одной горсти тыквенных семечек (примерно 60 г) содержится суточная норма магния. Стоит отметить, что такое высокое содержание этого минерала встречается лишь в немногих продуктах», — сказала Устинова.
Пищевая ценность тыквенных семечек сопоставима с орехами — около 550 килокалорий на 100 г продукта. Они содержат полезные жиры, растительный белок и незначительное количество углеводов.
Специалист порекомендовала ограничивать разовую порцию 50 г из-за высокой калорийности. Для максимального сохранения полезных качеств нужно выбирать неочищенные семечки и избегать покупки развесного продукта.
Несмотря на благотворное влияние на печень и желчный пузырь, лицам с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом перед регулярным употреблением семян тыквы.
