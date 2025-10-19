Невролог назвала главные правила первой помощи при инсульте

Своевременная помощь окружающих играет ключевую роль в спасении жизни человека при инсульте и может существенно облегчить последующий процесс восстановления. Об этом заявила невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская, подробно разъяснившая правила критически важных действий в такой ситуации, передает «Лента.ру».

Специалист пояснила, что распознать острое нарушение мозгового кровообращения позволяет простая методика, известная как «Узнай инсульт по лицу, речи, руке». Врач уточнила, что тревожными сигналами являются неспособность человека улыбнуться ровно, опускание одной из рук при одновременном поднятии обеих, а также появление невнятной, заплетающейся речи.

При наблюдении даже одного из этих симптомов Чудинская призвала немедленно вызывать скорую помощь и зафиксировать точное время начала проявления признаков, поскольку это определяет дальнейшую медицинскую тактику.

До приезда медиков пациента необходимо правильно уложить: если он в сознании — на спину, приподняв голову, а если без сознания — на бок, чтобы предотвратить захлебывание в случае рвоты. Также важно расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить приток свежего воздуха и постоянно следить за дыханием и пульсом.

Невролог категорически предупредила, что при подозрении на инсульт запрещено давать человеку воду, еду, любые лекарства, а также алкоголь, кофе и энергетические напитки, так как это может спровоцировать ухудшение состояния.

Кроме того, Чудинская добавила, что массаж или разминка парализованных конечностей не только не улучшают кровоток, но и потенциально опасны, так как могут привести к серьезной травме.

