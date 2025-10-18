Эксперт предупредила о риске ожирения от майонеза

Майонез, который является неотъемлемой частью многих блюд, может стать причиной лишнего веса, если употреблять его в больших количествах. Юлия Вещакова, эксперт в производстве соусов, заявила, что высокий калораж продукта (около 400 калорий на 100 граммов) делает его не лучшим выбором для тех, кто следит за фигурой. Она подчеркнула, что умеренное потребление майонеза не окажет вредного влияния на организм, сообщает Царьград .

Несмотря на отдельные инициативы по ограничению употребления соуса, в России нет оснований для его запрета. Вещакова объяснила, что для введения подобных мер требуется наличие официальных исследований, которые бы подтвердили такой вред майонеза, как, например, у табачных изделий или алкоголя.

Кроме того, майонез остается популярным из-за своей доступности и способности улучшать вкус различных блюд. Врач-терапевт Лариса Алексеева подтвердила, что в составе майонеза есть полезные элементы, такие как аминокислоты и жиры. Однако она также подчеркнула, что для людей, стремящихся к здоровому образу жизни, важно не злоупотреблять этим продуктом.

В общем, майонез не выйдет из российского рынка в ближайшее время, но эксперты советуют внимательно следить за его потреблением, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья.

Ранее диетолог предупредила об опасности избыточного употребления чая.