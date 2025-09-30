Невролог назвала первые признаки надвигающейся деменции

Деменция — это состояние, возникающее при поражении мозговых структур, характеризующееся когнитивными нарушениями, такими как проблемы с вниманием, памятью, речью, анализом и выполнением привычных задач. О первых проявлениях этого заболевания рассказала невролог Ольга Зинчева из «СМ-Клиника», передает «Газета.Ru».

Врач подчеркнула, что подобные изменения неизбежно влияют на повседневную жизнь человека, затрудняя работу и бытовые дела, а на поздних стадиях приводят к глубокой деградации личности.

По словам специалиста, одним из самых ранних признаков является ухудшение кратковременной памяти. Человек может забывать имена близких людей, не помнить недавние события, теряться на знакомых маршрутах и в простых действиях, например, забывать, как чистить зубы или найти дорогу домой. Также, по ее словам, пациенты с деменцией часто повторяют одни и те же вопросы.

Кроме того, на ранних этапах болезни у многих развивается депрессия без видимых причин, которую часто ошибочно принимают за обычное депрессивное состояние, откладывая обращение за помощью. Настроение ухудшается, появляется тревога, мнительность и подозрительность.

Зинчева отметила, что еще одним тревожным признаком может быть пренебрежение бытовыми обязанностями. Человек перестает следить за личной гигиеной, внешним видом и одеждой. Мысли становятся сумбурными, пациенты дезориентируются во времени и пространстве, забывают принимать лекарства или путают режим дня.

Постепенно нарушаются и интеллектуальные способности. Больные испытывают трудности с расчетами или простыми покупками, им сложно четко формулировать свои мысли и подбирать слова. В ряде случаев могут возникать галлюцинации.

Невролог подчеркнула, что при подозрении на деменцию необходимо своевременно обратиться к врачу. Она добавила, что на приеме проводится обследование и специальные тесты, после чего назначается лечение, а лучшей профилактикой является тренировка когнитивных функций, поддержание активного образа жизни и забота о здоровье в целом.

