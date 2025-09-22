Невролог раскрыл суть болезни Паркинсона

Печальное известие о кончине Людмилы Леонидовны Агутиной, матери известного певца, вновь привлекло внимание к болезни Паркинсона — тяжелому недугу, с которым она мужественно боролась долгие годы. Эта болезнь, как пояснил невролог Рустем Гайфутдинов, остается одной из загадок для медицины, хотя общий механизм ее развития известен. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, суть патологии кроется в дегенерации так называемой «черной субстанции» — области мозга, ответственной за выработку дофамина. Этот нейромедиатор служит химическим передатчиком сигналов между нервными клетками. По мере гибели нейронов возникает дефицит дофамина, что приводит к появлению аномальных белковых скоплений — телец Леви. Результатом этого процесса является постепенное нарушение связи между мозгом и мышцами, что в перспективе грозит полной обездвиженностью.

К факторам риска врач отнес естественное старение, замедление регенерации нервных клеток и генетическую предрасположенность. Спровоцировать раннее начало могут и нейроинфекции, такие как менингит. Основные симптомы — мышечная скованность, тремор и нарушение равновесия — со временем прогрессируют, приводя к характерному застывшему выражению лица, ухудшению памяти и тревожности.

По его мнению, последствия болезни при отсутствии лечения крайне тяжелы. Уже через шесть-восемь лет человек может полностью утратить способность к самообслуживанию, а в дальнейшем развивается деменция, нарушается глотание и наступает полная неподвижность.

Медик подчеркнул, что болезнь Паркинсона неизлечима. Однако современная терапия, направленная на стимуляцию выработки дофамина, витаминная поддержка и контроль симптомов, позволяет замедлить ее ход и значительно продлить период полноценной жизни. Качество и продолжительность жизни пациента в конечном счете зависят от системного лечения и надлежащего ухода, которые помогают дожить до глубокой старости даже с таким серьезным диагнозом.

