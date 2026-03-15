Невролог назвала привычки, которые помогают сохранить здоровье мозга

Невролог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с « Лентой.ру », какие привычки помогают поддерживать здоровье мозга, замедлять возрастные изменения и уменьшать вероятность инсульта.

По словам специалиста, одним из главных факторов риска для сосудов мозга остается повышенное артериальное давление, а также любые нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Для людей, склонных к гипертонии, врач советует сократить потребление соли до пяти граммов в сутки, учитывая ее содержание не только в домашней пище, но и в готовых продуктах.

Отдельное внимание эксперт рекомендовала уделять регулярной физической активности. Даже ежедневная ходьба в быстром темпе, по ее словам, положительно влияет на сосудистую систему и помогает поддерживать нормальный уровень давления.

Кроме того, для профилактики сосудистых нарушений важно контролировать массу тела, отказаться от курения и снизить употребление алкоголя. Если изменение образа жизни не дает нужного результата, специалист советует обратиться к врачу для подбора медикаментозной терапии.

Демьяновская также подчеркнула, что любые нарушения сердечного ритма напрямую отражаются на кровоснабжении мозга. Она пояснила, что при мерцательной аритмии кровь может застаиваться в предсердиях, из-за чего повышается риск образования тромбов, которые затем способны попасть в сосуды мозга и спровоцировать ишемический инсульт.

По мнению врача, регулярный контроль давления и состояния сердца остается одной из ключевых мер профилактики серьезных неврологических осложнений.

