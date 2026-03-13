Российские эндокринологи предложили выдавать лекарства от диабета трудоспособным пациентам

Ученые из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии предложили изменить подход к льготному обеспечению лекарствами пациентов с сахарным диабетом второго типа, пишут «Ведомости». В приоритете должны быть трудоспособные граждане.

Целевая группа, по подсчетам специалистов, включает 105 507 россиян в возрасте до 60 лет, у которых уже есть сердечно-сосудистые и почечные патологии, но нет инвалидности.

Речь идет о пациентах с хронической сердечной недостаточностью, хронической болезнью почек третьей стадии и выше, а также заболеваниями периферических артерий. Экономически такая адресная помощь обоснована: работающие люди должны оставаться здоровыми и не терять трудоспособность.

На данный момент на лекарственное обеспечение всех миллиона пациентов с диабетом второго типа в бюджете денег просто нет. Пациенты с инвалидностью получают препараты в рамках государственных гарантий. Остальные могут рассчитывать только на региональные программы, и доступность лекарств в разных субъектах РФ сильно различается.

Люди жалуются на перебои в поставках и часто вынуждены покупать дорогие препараты за свой счет. Перерывы в лечении снижают эффективность терапии и увеличивают риск тяжелых осложнений.

Право на льготные лекарства закреплено постановлением правительства № 890. Регионы сами формируют перечни льготников, но их объем не должен быть меньше перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Если лекарств нет в аптеках, граждане могут обращаться на горячую линию Росздравнадзора.

