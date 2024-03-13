Невролог Некрасова считает, что почти две трети случаев мигрени у женщин ассоциированы с менструальным циклом

Многие люди считают мигрень «простой», однако ее приступы могут значительно снижать качество жизни и работоспособность, становиться причиной осложнений. По словам врача-невролога Любови Некрасовой, большую часть страдающих мигренью составляют женщины, соотношение примерно 1:3. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что мигренью являются приступы сильной головной боли длительностью от четырех часов до трех суток, нередко сопровождающейся чувствительностью к свету и звукам, тошнотой, рвотой.

По мнению медика, мигрень по большей степени свойственна женщинам, поскольку сильное влияние оказывает колебание уровня женских половых гормонов — эстрогенов, то есть почти две трети мигрени у женщин ассоциированы именно с менструальным циклом.

Она добавила, что триггером в данной ситуации является снижение эстрогена после его пика. Эстроген-ассоциированная мигрень является тяжелой разновидностью мигрени, поскольку приступы часто интенсивные, многодневные, слабо поддаются терапии обычными препаратами.