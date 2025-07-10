Россия и Китай подверглись усиленному допинг-контролю перед ЧМ по водным видам спорта

Российские и китайские спортсмены прошли значительно более жесткий допинг-контроль перед чемпионатом мира по водным видам спорта по сравнению с атлетами из других стран, пишет ТАСС .

По данным пресс-службы Международной федерации водных видов спорта, среднее количество тестов на одного пловца из Китая составило 8,80, а из России — 8,20. Для сравнения, у спортсменов из США этот показатель составил 4,13, из Австралии — 4,00, из Франции — 3,60, из Италии — 3,50, из Венгрии — 3,30, из Японии — 2,80, из Канады — 2,40 и из Великобритании — 2,20.

С начала 2025 года было проведено 4018 допинг-тестов среди участников предстоящего чемпионата мира. Спортсмены, выступающие под нейтральным статусом, прошли как минимум четыре проверки за последний год.

Чемпионат мира по водным видам спорта состоится в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены примут участие в турнире в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о введении высоких импортных пошлин на бразильские товары.