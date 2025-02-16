Невролог перечислил причины дергающегося глаза

Есть ряд причин подергивания глаза, сообщил в интервью РИА Новости невролог Владимир Мартынов. К числу основных причин относятся употребление кофе и алкогольных напитков, дефицит сна, стресс, а также нехватка минеральных веществ в организме, пояснил он.

Подергивание век называется миокимией, отметил он. В этот момент мышцы века непроизвольно сокращаются.

Обычно это происходит на фоне усталости или недосыпа, пояснил врач. Еще одна причина — длительное нахождение за компьютером.

Дефицит некоторых витаминов тоже влияет на нервную систему и может вызывать непроизвольные сокращения мышц века.

Среди причин, повышающих возбудимость нервной системы, он также выделил чрезмерное употребление кофе, энергетиков и алкогольных напитков. Ее работу также нарушают недостаток некоторых веществ в организме, таких как магний, калий и витамины группы В, добавил невролог.

Кроме того, тики века могут происходить из-за сухости в глазах, воспалений в области глаза или аллергических реакций.

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