Невролог перечислила неочевидные признаки приближающегося инсульта

Инсульт часто подкрадывается незаметно, и его ранние признаки вовсе не всегда похожи на классическую картину паралича, заявила «Ленте.ру» врач-невролог Наталья Жарова. Многие люди теряют драгоценное время, потому что ждут чего-то явного и пугающего, тогда как организм уже подает сигналы бедствия.

По словам специалиста, первыми звоночками могут стать странные, трудноописуемые ощущения: человек вдруг замечает, что потерял равновесие или у него двоится в глазах, резко понизился слух или изменился характер привычной головной боли.

Кроме того, иногда возникает необычное чувство в лице, словно щека онемела или стала чужой. То же самое касается рук: пальцы становятся «ватными», немеют без видимой причины.

«Бывает и так, что человек внешне абсолютно здоров, бодр и даже не жалуется, но вдруг перестает узнавать собственную квартиру или смотрит на близких без понимания, как будто видит их впервые», — сказала Жарова.

По ее словам, инсульт бьет не только по телу, но и по разуму. Речь человека может превращается в непонятный иностранный язык или «чужую». Сам больной тоже начинает говорить невнятно, но самое страшное, что мозг блокирует способность критически оценивать свое состояние. Из-за этого убедить человека, что с ним творится что-то неладное, практически невозможно.

Невролог призывает не игнорировать даже мимолетные странности в самочувствии. Если что-то идет не так — кружится голова, немеют конечности, пропадает ориентация в пространстве или меняется восприятие речи, это повод немедленно обратиться за помощью.

Время при инсульте работает против пациента, и только быстрое реагирование способно сохранить ему жизнь и здоровье. Врач советует запомнить простой тест: попросить человека улыбнуться, поднять обе руки и сказать что-нибудь. Любое нарушение в этих действиях требует вызова скорой.

