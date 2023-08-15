Невролог Петрунина перечислила причины появления остеохондроза

Наиболее частой жалобой на приеме у невролога является боль в спине. Одной из самых частых причин называются дегенеративные изменения межпозвонковых дисков, известные как остеохондроз позвоночника. Врач-невролог Наталья Петрунина объяснила причины и меры профилактики данного заболевания. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, боли в позвоночнике не стоит терпеть, поскольку они могут стать хроническими. Кроме того, возможно и образование грыжи.

Медик отметила, что при неосложненной форме остеохондроза значительного сокращение боли, как правило, происходит в течение 10–14 дней.

По ее мнению, следует соблюдать щадящий полупостельный режим в течение трех первых суток на твердой поверхности, а также избегать наклонов и вращений туловища, поднятия тяжестей, длительного сидения.

Врач пояснила, что в качестве профилактики болей в спине следует избегать резких движений, исправить осанку, снизить массу тела и скорректировать двигательную активность.