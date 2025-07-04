В результате освобождения города Курахово в ДНР от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были прекращены обстрелы Петровского и Кировского районов на западе Донецка, которые ранее осуществлялись националистическими формированиями. Об этом сообщается в материале газеты «Известия».

До своего освобождения Курахово было основным опорным пунктом украинских радикалов на западе Донецкой Народной Республики. Теперь до ближайших позиций украинских националистов — более 40 километров.

По словам местной жительницы Анжелики, до освобождения от украинских военных в Курахово приходилось постоянно прятаться в подвалах. Но теперь всё это в прошлом, и это не может не радовать.

«То сидишь в подвале, то за тобой гоняются, в тебя стреляют. У нас у всех пока с психикой не очень… Пока восстановишься. (…) Сейчас лучше, убрали, чистенько, приятно», — призналась девушка.

В городе уже функционируют гуманитарный центр и отделение банка, а также открыт многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в Курахово осуществляется выдача пенсий и поступает гумпомощь.

Надписи «укрытие» на украинском языке служат, пожалуй, единственным напоминанием о том, что в этом месте когда-то была Украина, а теперь находится Российская Федерация.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила украинский схрон с химическим оружием в ДНР.