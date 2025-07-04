Надежда Савченко, которая была освобождена по указу президента России, снова может оказаться в плену. Об этом рассказал Всеволод Филимоненко, украинский журналист, в беседе с Игорем Мосийчуком, бывшим депутатом Верховной Рады. Его слова приводит российское издание Life.ru.

По информации, полученной от представителей Вооруженных сил Украины, Филимоненко рассказал, что Савченко руководила штурмовой группой 105-й бригады территориальной обороны во время ночного рейда в районе села Синьковка в Харьковской области.

По его словам, подразделение украинских военных подверглось массированному артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск и оказалось в окружении.

Мосийчук отметил, что пока нет подтвержденных данных. Однако он выразил опасения, что повторное освобождение Савченко из плена может столкнуться с препятствиями, поскольку она уже была в России в статусе осужденной военнопленной и, согласно Женевской конвенции, не имела права участвовать в боевых действиях.

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