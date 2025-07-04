Три десятка человек эвакуировали из-за угрозы обрушения дома в Переславле-Залесском
В Переславле-Залесском вот-вот рухнет дом, на месте работают оперативные службы
Фото: [REGIONS/Анна Быкова]
В Переславле-Залесском, расположенном в Ярославской области, 26 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за риска обрушения многоквартирного здания. Об этом 3 июня сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Михаил Евраев.
Согласно полученной информации, происшествие случилось в здании № 8 по улице 40 лет ВЛКСМ. В ходе проведения земляных работ у фасада здания была обнаружена опасность обрушения.
В здании находилось 26 человек, и все они были успешно эвакуированы. Кроме того, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о переселении жильцов.
Губернатор Евраев также добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники городских экстренных служб.
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