Россияне назвали самый любимый свой школьный предмет
Россияне назвали своим самым любимым школьным предметом математику
Фото: [Медиасток.рф]
Среди всех школьных дисциплин математика заняла лидирующую позицию в рейтинге предпочтений российских школьников, а химия оказалась на последнем месте, как показали результаты исследования, проведенного аналитиками SuperJob, которые приводит РИА Новости.
Математику, как «королеву наук», предпочли 29% опрошенных. Однако она также заняла третье место в списке самых нелюбимых предметов, набрав 15% голосов.
На второй строчке в списке самых популярных дисциплин оказалась история, набрав 24%. А литература и физическая культура набрали по 20% голосов, заняв третье место.
Химия стала лидером среди школьных предметов, которые не вызывают симпатию у учеников. Её не любят 27% опрошенных. В тройку самых сложных дисциплин также вошли физика (22%) и математика (19%).
Ранее сообщалось, что школьника выгнали с ЕГЭ из-за умных очков в Комсомольске-на-Амуре.