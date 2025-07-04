Россияне назвали самый любимый свой школьный предмет

Среди всех школьных дисциплин математика заняла лидирующую позицию в рейтинге предпочтений российских школьников, а химия оказалась на последнем месте, как показали результаты исследования, проведенного аналитиками SuperJob, которые приводит РИА Новости.

Математику, как «королеву наук», предпочли 29% опрошенных. Однако она также заняла третье место в списке самых нелюбимых предметов, набрав 15% голосов.

На второй строчке в списке самых популярных дисциплин оказалась история, набрав 24%. А литература и физическая культура набрали по 20% голосов, заняв третье место.

Химия стала лидером среди школьных предметов, которые не вызывают симпатию у учеников. Её не любят 27% опрошенных. В тройку самых сложных дисциплин также вошли физика (22%) и математика (19%).

Ранее сообщалось, что школьника выгнали с ЕГЭ из-за умных очков в Комсомольске-на-Амуре.