В ГД призвали Генпрокуратуру «тряхнуть» кишащие диаспорами рынки «Садовод» и «Фуд Сити»

Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе, обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой как можно скорее провести необходимую проверку деятельности диаспор и связанных с ними организаций, включая крупные торговые центры «Садовод» и «Фуд Сити» в Москве. Копию обращения законодателя цитирует РИА Новости.

В документе подчёркивается, что депутаты Государственной Думы, представляющие фракцию «Справедливая Россия — За правду», неоднократно обращали внимание на то, что деятельность диаспор представляет опасность для безопасности россиян.

"Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации, включая проверку принадлежащих им предприятий и организаций на соответствие действующему законодательству, в том числе деятельность торговых комплексов "Садовод" (г. Москва), "Фуд Сити" (Москва)", - сообщается в письме.

Миронов также добавил, что наибольшую угрозу представляют преступные группировки, состоящие из людей с двойным гражданством — российским и гражданством другой страны. Эти группы могут подвергаться влиянию извне и использоваться в ущерб российским интересам.

Напомним. 30 июня в Баку азербайджанские силовики задержали семерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан. Суд в республике вынес решение об аресте главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова на четыре месяца по обвинениям, которые медиагруппа «Россия сегодня» считает необоснованными и незаконными.

По мнению азербайджанских правоохранителей, редакция Sputnik Азербайджан работала на территории республики незаконно, поскольку ранее ее аккредитация была приостановлена.

Помимо российских журналистов, в Азербайджане были арестованы и другие россияне — отмечалось, что всего в республике арестовали восемь граждан РФ.

Ранее российские туристы пожаловались на проверки и насилие в Азербайджане.