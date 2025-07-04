«Только не Большунов»: в Норвегии допустили участие некоторых российских лыжников в Олимпиаде

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости допустил возможность участия некоторых российских лыжников на Олимпиаде 2026 года.

По его мнению, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) может допустить отдельных россиян в качестве нейтральных спортсменов, но это будут не главные звезды и точно не Александр Большунов, который, по словам журналиста, связан с российской армией.

Сальтведт отметил, что участие россиян полезно для повышения уровня соревнований, но FIS продолжит занимать жесткую позицию в этом вопросе. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) призывает допустить россиян к участию в квалификационных соревнованиях, но последнее слово остается за федерацией.

Российские лыжники не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Александр Большунов стал одним из главных героев Игр-2022 в Пекине, завоевав три золотые, серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что российский боксер Альберт Батыргазиев утратил временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и титул IBA.PRO во втором полулегком весе после поражения от британца Джеймса Диккенса.