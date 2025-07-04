Боец ВСУ Больбот заявил, что хотел попасть в плен ради воссоединения с матерью

Военнослужащий ВСУ Павел Больбот, который был взят в плен, не захотел участвовать в обмене и решил остаться в России. Он объяснил свое решение тем, что хотел воссоединиться с семьей. Об этом информирует ТАСС .

О намерениях Больбота можно судить и по записям, которые он делал в своем военном дневнике, находясь на передовой. Он хотел сдаться в плен, чтобы быть ближе к своей семье.

«Я хочу остаться сейчас в России, у меня мать старенькая, надо же помогать. А жену потом как-нибудь перетянуть уже», — поделился боец.

По его утверждению, еще до начала специальной военной операции он предпринимал попытки оформить российское гражданство, находясь на территории Украины, но не смог этого сделать.

Ранее сообщалось, что в течение первых шести месяцев 2025 года Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, которые составили более 265 тысяч человек убитыми и ранеными.