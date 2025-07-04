Росфинмониторинг внес в реестр террористов 14-летнего российского подростка Шагатова

Росфинмониторинг актуализировал список лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. В обновленный перечень был включен 14-летний Амир Шагатов, что подтверждается информацией, размещённой на сайте ведомства.

В соответствии с информацией, содержащейся в документе, Шагатов появился на свет в городе Оренбурге 13 апреля 2011 года. Следовательно, он является самым юным участником этого списка.

«В отношении лиц, включенных в перечень, применяются финансовые ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Причины включения Шагатова в этот список не раскрываются. Всего в списке сейчас 17 820 физических лиц, а также 816 различных организаций.

Включение в список влечёт за собой блокировку счетов и запрет на проведение финансовых операций. Для несовершеннолетних могут быть введены ограничения на распоряжение средствами, перевод финансов, открытие денежных вкладов и счетов в банках.