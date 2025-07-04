Павел Воля рассказал, как едва не утонул на лодке в Калининграде

В своем Телеграм-канале Павел Воля, известный российский стендап-комик, поделился историей о том, как он чуть не пошел ко дну во время прогулки на лодке. Это произошло недавно в Калининграде.

Как сообщил Воля, он арендовал судно, чтобы провести время с пользой, но через несколько минут после отплытия он обнаружил, что его лодка начала наполняться водой. Выяснилось, что в корпусе судна было несколько пробоин.

«Буквально три минуты назад мы отошли и тут вот такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули», — поделился Воля.

Он сообщил, что судно пришлось зафиксировать у берега, чтобы оно не ушло под воду. Также он выразил признательность Андрею, местному жителю, который помог ему добраться до берега.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе за сутки в разных городах утонул подросток и четырехлетний малыш.