В связи с усилением напряженности в регионе, где проходит линия фронта, предприниматели из Сумской области активно продают свой бизнес и офисные помещения. Причем некоторые совсем за бесценок. Об этом стало известно от источников, близких к ситуации, как сообщает РИА Новости.

Помимо этого, на некоторых украинских интернет-площадках можно найти сотни предложений о продаже офисных и складских площадей, а также уже готового бизнеса.

Торговые центры в соседней с СумамыиАхтырке активно ищут новых арендаторов для свободных помещений и даже для целых этажей. В городе пытаются сдать в аренду целый рынок.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что в Сумах наблюдается значительное увеличение количества предложений о продаже жилья. Многие жители города хотят продать свою недвижимость.

А перед этим стало известно, что российские военные уничтожили под Сумами элитный британский взвод ВСУ.