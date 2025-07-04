Юрист Виноградов напомнил семьям с детьми о возможности пересчитать пособие в сторону увеличения

Семьи с детьми, которые в июле завершили получение единого пособия, могут рассчитывать на его увеличение, поведал в беседе с агентством «Прайм» Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ и профессор.

Он уточнил, что на начальном этапе сумма пособия составляет половину от этой величины. Если после получения пособия среднедушевой доход семьи все еще не достигает прожиточного минимума, то размер пособия увеличивается до 75%, а в случае крайней необходимости — до 100%.

«Ключевым условием назначения выплат остается размер среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать региональный прожиточный минимум», — пояснил эксперт.

Итак, как уточнил Виноградов, если материальное положение семьи за год стало хуже, можно подать заявление, и пособие будет пересчитано. Также теперь доходы несовершеннолетних, которые продолжают обучение, не принимаются во внимание при расчёте дохода семьи для определения размера выплаты.

В случае рождения нового ребенка, система автоматически производит перерасчет. подытожил собеседник агентства.

Ранее в Госдуме россиянам рассказали о новых законах, вступивших в силу с 1 июля.